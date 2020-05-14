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Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями

Четверг, 14 мая 2020, 13:27

Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты издал ряд указаний, которые позволят 515 коммунальным и частным пляжным клубам начать работу с 16 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади заведения и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца.

Заведения общественного питания на территории пляжных клубов могут предлагать только услуги продажи еды на вынос, запрещается приносить еду и напитки в зонт клиентов, а также продавать алкогольные напитки.

Дополнительно запрещаются занятия спортом, которые требуют какой-либо формы физического контакта между участниками.

Эксперты также "настоятельно рекомендуют", чтобы персонал носил маски для лица, хотя это не является обязательным.

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

Ранее сообщалось, что главные гостиничные группы в Греции изучают различные способы работы этим летом, чтобы обеспечить безопасность своих гостей.

Темы: ГрециякарантинкоронавирусCovid-2019
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