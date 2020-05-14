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Исландия планирует открыться для туристов с 15 июня

Четверг, 14 мая 2020, 13:51

Правительство Исландии заявило о намерениях открыть страну для туристов с 15 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Iceland Monitor.

Туристам и исландцам, которые возвращаются в страну, будут предлагать на выбор три варианта: пройти 14-дневный карантин, пройти тест на коронавирус в аэропорту Кефлавик или предоставить сертификат с результатами проверки на коронавирус.

В случае прохождения теста в аэропорту (пока неясно, кто будет платить за него: турист или государство) турист сможет поселиться в своем отеле, куда ему поступят результаты теста. Также туриста обяжут загрузить мобильное приложение, по которому можно будет отследить его местонахождение.

Премьер-министр Исландии Катрин Якубсдоттир заявила, что страна откроется для туризма, только если ситуация с ослаблением коронавирусных ограничений будет развиваться по плану.

По словам премьер-министра, главной проблемой для путешественников станет дорога: многие авиакомпании прекратили полеты и планируют восстановить их не раньше июля. Пока в Исландию можно попасть из Бостона, Лондона и Стокгольма.

В Исландии был зафиксирован 1801 случай коронавируса, при этом в течение последней недели новых заражено не фиксируют. Тестирование прошло уже 15% населения страны.

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Темы: Исландиякарантин
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