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Правительство Франции анонсировало "план Маршалла" для туристической отрасли

Четверг, 14 мая 2020, 14:44

Премьер-министр Франции анонсировал "план Маршалла" для туристической отрасли в размере 18 млрд евро в связи с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп анонсировал "план Маршалла" для туристической отрасли в размере 18 млрд евро для преодоления кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

"Туристическая отрасль претерпела тяжелые испытания в новейшей истории, ее спасение является национальным приоритетом... Этот сектор обеспечивает 2 миллиона рабочих мест и 8% наших национальных богатств", - отметил премьер.

6,2 млрд евро предусмотрены для гарантированных государством займов - для около 50 тыс. компаний отрасли.

Также до конца 2020 года будет доступна финансовая помощь из уже действующего "Фонда солидарности" - специального фонда, созданного для поддержки микропредприятий в связи с пандемией коронавируса. Из этого источника возможна помощь в размере до 10 тыс. евро.

Предусматривается ряд других мер, связанных с обязательствами компаний перед банками, и приостановлением налоговых обязательств.

В дополнение речь идет об инвестиционном плане в размере 1,3 млрд евро, который должен помочь предприятиям восстановиться после кризиса. Он будет финансироваться из государственного финансового учреждения Caisse des dépôts и французского инвестиционного банка (Banque publique d'investissement). К этой сумме добавятся частные взносы, за счет которых она должна вырасти до 7 млрд евро.

Во время презентации премьер также заявил, что французы смогут начать ездить на отдых в пределах Франции в июле-августе. По его словам, на то время могут остаться "очень локальные ограничения" на случай, если в определенных регионах эпидемическая ситуация будет хуже.

О том, как страна собирается возвращаться к нормальной жизни, читайте в публикации: Коронавирус, расколовший Францию: как страна выходит из режима изоляции

Темы: Франциякарантинтуризм
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