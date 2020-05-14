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Врачи призвали открыть парки в Париже ради "ментального здоровья"

Четверг, 14 мая 2020, 16:39

Один из крупнейших профсоюзов французских врачей CSMF призвал власти открыть парки и скверы в Париже, поскольку жителям столицы после двух месяцев жизни в изоляции это необходимо для "ментального здоровья".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Ранее открыть парки призвала мэр Парижа Анн Идальго, однако правительство отказало ей в этой просьбе.

"Мы поддерживаем просьбу мэра Парижа в том, что касается открытия парижских парков - на определенных условиях - и призываем правительство подумать о скором открытии кафе и ресторанов", - говорится в заявлении парижского отделения профсоюза.

"Некоторые тротуары забиты людьми. Парижане, особенно бедные, живут в очень густонаселенных зонах, и у них не было возможности нормально дышать во время карантина. Они больше так не могут", - отмечают авторы обращения и призывают дать парижанам возможность гулять.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго неоднократно обращалась к правительству с просьбой разрешить открыть городские сады и парки, соблюдая меры предосторожности: например, контролируя поток посетителей.

"Для меня это вопрос общественного здравоохранения", - заявила Идальго. По ее словам, странно, что жители города могут ездить на метро, ​​но не могут гулять в парках.

Как сообщалось, в Париже полиции пришлось уговаривать разойтись людей, которые пришли отдохнуть у известной базилики Сакре-Кер.

Ранее власти Франции приняли решение при снятии карантинных мероприятий разделить страну на "красные" и "зеленые" зоны - в зависимости от степени распространения вируса. Подробнее читайте в статье: Коронавирус, что расколол Францию: как страна выходит из режима изоляции.

Темы: Франциякарантин
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