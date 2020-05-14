ЕС готовит замену саммита Восточного партнерства - СМИ

Европейский Союз планирует перенести традиционный саммит Восточного партнерства, а вместо запланированного на 18 июня мероприятия готовится проведение видеоконференции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

По его информации, сейчас ЕС вместо полноценного саммита готовит проведение видеоконференции, однако Евросоюз на ней не будут представлять лидеры государств-членов, как это происходит обычно на саммитах ВП.

"ЕС до сих пор готовит видеоконференцию - саммит "Восточного партнерства" - на около 18 июня, но только с участием лидеров институтов ЕС, без лидеров государств-членов", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

Заметим, членами Восточного партнерства являются не только Евросоюз и шесть государств - восточных партнеров - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Армения и Азербайджан, но и 27 стран ЕС.

С большой вероятностью во время видеоконференции не будет принята традиционная декларация саммита, сообщает журналист.

Полноценный саммит Восточного партнерства может состояться в начале 2021, скорее всего, в Брюсселе.

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что саммит Восточного партнерства, запланированный на июнь, переносится на вторую половину года из-за пандемии коронавируса.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.