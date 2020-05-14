Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС готовит замену саммита Восточного партнерства - СМИ

Четверг, 14 мая 2020, 18:00

Европейский Союз планирует перенести традиционный саммит Восточного партнерства, а вместо запланированного на 18 июня мероприятия готовится проведение видеоконференции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

По его информации, сейчас ЕС вместо полноценного саммита готовит проведение видеоконференции, однако Евросоюз на ней не будут представлять лидеры государств-членов, как это происходит обычно на саммитах ВП.

"ЕС до сих пор готовит видеоконференцию - саммит "Восточного партнерства" - на около 18 июня, но только с участием лидеров институтов ЕС, без лидеров государств-членов", - сообщил Джозвяк в своем Twitter.

Заметим, членами Восточного партнерства являются не только Евросоюз и шесть государств - восточных партнеров - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Армения и Азербайджан, но и 27 стран ЕС.

С большой вероятностью во время видеоконференции не будет принята традиционная декларация саммита, сообщает журналист.

Полноценный саммит Восточного партнерства может состояться в начале 2021, скорее всего, в Брюсселе.

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что саммит Восточного партнерства, запланированный на июнь, переносится на вторую половину года из-за пандемии коронавируса.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита Восточного партнерства.

Темы: ЕвропаУкраинамеждународные отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Европа
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
ЕС стремится увеличить сухопутный экспорт украинского зерна после выхода РФ из "зерновой сделки"
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: