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Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Пятница, 15 мая 2020, 10:25
Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, став первой европейской страной, сделавшей это.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление было сделано после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель.

Люди, прибывающие в Словению из других стран Европейского Союза, больше не будут обязаны проходить карантин в течение как минимум семи дней, как это было в начале апреля.

"Словения укротила эпидемию за последние два месяца ... Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - заявил премьер-министр Янез Янша в парламенте.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, завершатся в конце мая.

Правительство заявило, что иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему не будет разрешено въезжать в страну.

Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы.

Граждане по-прежнему должны будут следовать основным правилам, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции, заявило правительство.

Люди должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метров и дезинфицировать руки при входе в общественные места.

С начала эпидемии в Словении подтвердили 1464 случаев коронавируса и 103 летальных случаев среди инфицированных. Страна объявила эпидемию 12 марта.

С середины марта в Словении были закрыты все школы, спортивные и культурные учреждения, бары, рестораны, гостиницы и магазины, за исключением супермаркетов и аптек, не работал общественный транспорт.

Правительство начало ослаблять карантин с 20 апреля. Общественный транспорт возобновил работу на этой неделе, а на следующей неделе некоторые ученики вернутся в школы. Все бары и рестораны, а также небольшие гостиницы до 30 номеров будут открыты на следующей неделе.

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Темы: ЕвропаСловениякарантин
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