Польша и Швеция настаивают на участии лидеров стран ЕС в саммите Восточного партнерства - СМИ

Польша и Швеция выступают против того, чтобы саммит "Восточного партнерства" состоялся без участия лидеров стран Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку.

"Польша и Швеция сегодня поднимут вопрос предстоящего саммита "Восточного партнерства" в формате видеоконференции на Совете иностранных дел ЕС. Они против предложения, чтобы в саммите участвовали только руководители институтов ЕС, а не лидеры стран-членов ЕС", - написал Джозвяк.

Он также добавил, что Польша предлагает принять декларацию по итогам саммита.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует перенести традиционный саммит Восточного партнерства, а вместо запланированного на 18 июня мероприятия готовится проведение видеоконференции, и Евросоюз на ней не будут представлять лидеры государств-членов, как это происходит обычно на саммитах ВП.

Заметим, членами Восточного партнерства являются не только Евросоюз и шесть государств - восточных партнеров - Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Армения и Азербайджан, но и 27 стран ЕС.

Ранее высокопоставленный дипломат ЕС сообщил, что саммит Восточного партнерства, запланированный на июнь, переносится на вторую половину года из-за пандемии коронавируса.

В ЕС официально опровергли информацию о переносе саммита.