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Эпидемия в Британии: от коронавируса умерли 34 тысячи человек

Пятница, 15 мая 2020, 18:35

Количество лиц с подтвержденным коронавирусом, умерших в Великобритании с начала эпидемии, 15 мая достигло 33 998.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.

За минувшие сутки в Великобритании умерли еще 384 человека. В четверг этот показатель составлял 428.

С почти 34 тысячами умерших Великобритания - на втором месте в мире по количеству летальных исходов после США.

В Британии с начала эпидемии проведено 2 353 078 тестов на коронавирус, из которых 133 784 - 14 мая.

Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

Темы: Великобританияэпидемиякоронавирусжертвы
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