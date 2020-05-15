Эпидемия в Британии: от коронавируса умерли 34 тысячи человек
Пятница, 15 мая 2020, 18:35
Количество лиц с подтвержденным коронавирусом, умерших в Великобритании с начала эпидемии, 15 мая достигло 33 998.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на британский департамент здравоохранения и социального обеспечения.
За минувшие сутки в Великобритании умерли еще 384 человека. В четверг этот показатель составлял 428.
В Британии с начала эпидемии проведено 2 353 078 тестов на коронавирус, из которых 133 784 - 14 мая.
Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.
В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.