Все разделы
Укр / Рус

В Греции открыли пляжи: тысячи людей и заторы на подъездах

Суббота, 16 мая 2020, 15:45

В Греции в субботу открыли более 500 организованных пляжей, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prothotema.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.

.

Большое количество автомобилей время от времени вызывало большие заторы на побережье, в результате чего несколько часов машины не могли доехать до места назначения, тогда как температура в греческой столице достигает +39 градусов.

На популярном пляже Алимос, что находится к югу от Афин, люди стояли в очереди с раннего утра, чтобы занять место под солнцем.

На соседнем пляже сотрудники ходили с громкоговорителями между шезлонгами и призывали  людей сохранять безопасное расстояние друг от друга.

 

Напомним, авиакомпания Aegean Airlines собирается частично возобновить международные рейсы с конца мая.

Как сообщалось ранее, Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

Читайте также – "Отели, транспорт и возобновление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса"

Темы: Грециятуристыэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоГитлер в "бессмертном полке": РФ подозревает в причастности украинцев и эстонцев

инфографикаСпад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая - ученые

Количество смертей от коронавируса в Киеве увеличилось до 45

Минздрав назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса: Киев далеко впереди

В Украине за сутки выздоровело рекордное количество больных COVID

инфографикаВ Украине снова подскочило суточное количество больных COVID

Все главные новости...
Греция
Греция в субботу откроет пляжные клубы, но с ограничениями
Церкви Греции снова откроются для верующих с 17 мая
Греция готовится открыть туристический сезон с 1 июля
Последние новости
15:45
фотоВ Греции открыли пляжи: тысячи людей и заторы на подъездах
15:39
Первая партия саудовской нефти прибудет в Беларусь
15:17
фотоГитлер в "бессмертном полке": РФ подозревает в причастности украинцев и эстонцев
14:43
С начала года в Украину поступило на 40% больше частных переводов чем в прошлом году
14:14
В Испании наименьшее количество умерших от коронавируса за два месяца
14:06
В энергетической отрасли дефицит денег составляет более 50 миллиардов гривен — Буславец
14:02
Эпидемия в РФ: за день больше 9 тысяч новых зараженных, 119 погибших
13:26
Буковина. За последние сутки выздоровлений от коронавируса больше, чем заражений
13:08
В Германии суточный показатель смертности от коронавируса снизился почти вдвое
13:06
Рекордное падение: в США розничные продажи упали на 16,4%
Все новости...