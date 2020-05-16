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В Греции открыли пляжи: тысячи людей и заторы на подъездах

Суббота, 16 мая 2020, 15:45

В Греции в субботу открыли более 500 организованных пляжей, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Prothotema.

Среди обязательных мер ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.

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Большое количество автомобилей время от времени вызывало большие заторы на побережье, в результате чего несколько часов машины не могли доехать до места назначения, тогда как температура в греческой столице достигает +39 градусов.

На популярном пляже Алимос, что находится к югу от Афин, люди стояли в очереди с раннего утра, чтобы занять место под солнцем.

На соседнем пляже сотрудники ходили с громкоговорителями между шезлонгами и призывали  людей сохранять безопасное расстояние друг от друга.

 

Напомним, авиакомпания Aegean Airlines собирается частично возобновить международные рейсы с конца мая.

Как сообщалось ранее, Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

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Темы: Грециятуризмэпидемия
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