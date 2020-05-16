Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в Италии: число умерших снижается, новых случаев стало больше

Суббота, 16 мая 2020, 19:24
Коронавирус в Италии: число умерших снижается, новых случаев стало больше

В Италии снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, но количество новых случаев инфицирования несколько возросло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки от коронавируса умерли 153 человека, тогда как вчера сообщалось о 242 летальных случаях. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 31 763.

2605 инфицированных выздоровели за последние 24 часа, накануне сообщалось о почти 5000 выздоровевших и это был один из самых высоких показателей за время пандемии.

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились 122 810 тысяч человек, а вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 224 760 человек.

На сегодня 10 400 человек остаются в больницах с симптомами коронавируса, из них 775 в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, правительство Италии одобрило указ, который позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня. Въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Италиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: