Коронавирус в Италии: число умерших снижается, новых случаев стало больше

В Италии снизился суточный показатель смертности среди инфицированных коронавирусом, но количество новых случаев инфицирования несколько возросло.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

За последние сутки от коронавируса умерли 153 человека, тогда как вчера сообщалось о 242 летальных случаях. Общее количество умерших с начала эпидемии выросло до 31 763.

2605 инфицированных выздоровели за последние 24 часа, накануне сообщалось о почти 5000 выздоровевших и это был один из самых высоких показателей за время пандемии.

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились 122 810 тысяч человек, а вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 224 760 человек.

На сегодня 10 400 человек остаются в больницах с симптомами коронавируса, из них 775 в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, правительство Италии одобрило указ, который позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня. Въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.