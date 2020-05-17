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Внучка диктатора Муссолини объяснила, почему Украина исключила ее из санкционных списков

Воскресенье, 17 мая 2020, 11:01
Внучка диктатора Муссолини объяснила, почему Украина исключила ее из санкционных списков

Аллесандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, прокомментировала свое исключение из санкционных списков Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, она никогда не была на территории Украины и не принимала участия в каких-либо политических или общественных событиях. По словам Муссолини, отмена санкций против нее является "восстановлением правды".

"Как я уже сообщила и официально 15 ноября 2019 года проинформировала консульство Италии в Киеве, я никогда не бывала в Украине и, соответственно, никаким образом не принимала участия в любой политической или общественной события в этой стране. Кроме того, ни при каких обстоятельствах – ни прямо, ни косвенно – я не имела возможности высказать любые оценочные суждения относительно политической ситуации в Украине. Я также никогда не имела прямых или опосредованных контактов с политиками или с представителями местной власти. В свое время я считала "санкцию" совсем безосновательной, и сегодня принимаю во внимание факт ее отмены, способствующий восстановлению правды", – заявила Муссолини в письме.

Ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО об исключении из санкционного списка Украины внучки итальянского диктатора времен Второй мировой войны Бенито Муссолини – Алессандры, которая якобы принимала участие в "выборах" в ОРДЛО.

В то же время эксперты обращали внимание, что украинская власть могла перепутать ее с Алессандро Мусолино, который был наблюдателем на Донбассе, но к санкционного списка так и не попал.

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Темы: ИталиясанкцииУкраина
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