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Укр / Рус

Послы ЕС и 21 страны мира призвали Киев противодействовать дискриминации ЛГБТИК-людей

Воскресенье, 17 мая 2020, 17:27

Глава представительства ЕС Матти Маасикас и послы 21 страны мира отметили прогресс Украины в плане защиты украинских ЛГБТИК (лесбиянок, геев, бисексуалов, людей-трансгендеров, людей-ксир), призвав углублять этот прогресс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов и глав представительств в Украине Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Кипра, Делегации Европейского Союза, Дании, Совещательной миссии Европейского Союза, Финляндии, Франции, Германии, Израиля, Италии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словении, Швеции, Швейцарии и Великобритании к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии.

"На протяжении последних лет Украина осуществила ряд реформ, чтобы обратиться к вопросам равенства и недопущения дискриминации, приняла законодательство и создала институты для защиты основных прав человека.  Мы призываем Украину развивать этот успех и продолжать оказывать всю необходимую поддержку таким инициативам в будущем" - отметили послы.

Вместе с тем дипломаты отметили, что ЛГБТИК-люди остаются уязвимыми перед дискриминацией и даже насилием на основе сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности.

"Новая реальность всемирной пандемии и необходимости уединения в закрытом пространстве через COVID19 привели к значительному росту случаев угроз, преследований и насилия в отношении людей в уязвимом положении, в частности ЛГБТИК-людей. Мы также обеспокоены тем фактом, что в дебатах в Украине иногда идет атака на ценности инклюзии и толерантности", - говорится в заявлении. 

Послы выразили готовность поддерживать реформы в Украине и ЛГБТИК-украинцев, их семьи и организации гражданского общества.

"Мы продолжаем призывать Украину полностью имплементировать Национальную стратегию по правам человека и соответствующий план действий и принять других необходимых шагов для обеспечения воплощения всесторонних анти-дискриминационных мер. Мы также поддерживаем стремление украинских женских и ЛГБТИК организаций к ратификации Стамбульской Конвенции, которую Украина подписала в 2011 году", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что полная имплементация этой конвенции увеличит защиту женщин и ЛГБТИК - людей в Украине", - добавили дипломаты.

Темы: ЛГБТЕС


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