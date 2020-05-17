В Албании протесты из-за сноса здания Национального театра

Албанские власти начали сносить здание Национального театра рано утром в воскресенье после разгона актеров и активистов, которые защищали это место.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Вот уже больше двух лет актеры, активисты и оппозиция оспаривают планы социалистического премьер-министра Эди Рамы построить новый театр, заявляя, что существующее здание является частью наследия страны, и обвиняют его в коррупции.

Перед рассветом появились значительные силы полиции и с помощью перечного газа оттеснили членов Альянса по защите театра. Затем строители начали сносить переднюю колонну здания, на которой было написано "Национальный театр".

Протестующие толкали полицейских, которые блокировали им доступ к зданию, и скандировали "Долой диктатуру", что привело к 37 арестам. Один полицейский был госпитализирован после того, как его ударили протестующие, очевидцы сообщают также о по меньшей мере одном раненом протестующем.

Судьба здания, построенного в 1939 году и преобразованной в Национальный театр в 1945 году, разделила общество, и многие возмущен, что Рама решил действовать во время коронавирусных ограничений.

"Речь идет уже не о сносе театра, а о падении демократии и свободы. Мы находимся в диктатуре", - сказал один из членов Альянса.

Правительство Рамы утверждает, что театр старый и нуждается в модернизации, особенно -после постройки нового футбольного стадиона и рынка.

"Это те же самые люди, которые восстают против любого проекта в Тиране. Они не хотят развития, но они не могут остановить Тирана", - заявил Рама.

Критики первоначального плана строительства нового театра заявили, что проведение работ доверили одному из желаемых партнеров правительства без проведения тендера. Однако в феврале правительство отозвало этот проект.

Протестующие говорят, что закон требует шестимесячного срока для утверждения нового проекта и что правительство не обеспечило надлежащих разрешений на проведение сноса.

Мария Габриэль, комиссар Европейского Союза по инновациям, исследований, культуры, образования и молодежи, на прошлой неделе призвала продолжить обсуждение, прежде чем будет принято любое решение по театру.

Президент Илир Мета, чьи обязанности больше церемониальные, подал жалобу в Конституционный Суд на снос здания, которое он назвал"юридическим, моральным и конституционным преступлением". Суд еще не принял решение.