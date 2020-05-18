В Швеции хотят упростить наказание баров за нарушение "коронавирусных" правил

В Швеции готовят закон, который упростит для местных органов власти процесс наказания ресторанов и баров, которые не обеспечивают соблюдение посетителями безопасной дистанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Швеции собираются принять новый закон, который упростит для местных властей проведение проверок и наложение штрафов на предприятия общественного питания, которые не обеспечивают соблюдение безопасной дистанции между посетителями.

Предложение заключается в том, чтобы местные органы власти могли закрыть заведение, не обращаясь перед тем за согласованием в региональные органы здравоохранения, а также дать им полномочия штрафовать нарушителей.

По словам министра здравоохранения Лены Халленгрен, новый закон, если будет принят, увеличит количество проверок. "Думаю, это будет так, и что у нас в итоге будет больше диалога, больше инструкций, и мы сможем избегать закрытия заведений", - отметила она.

Хотя документ собираются принимать по ускоренной процедуре, скорее всего, он вступит в силу не ранее 1 июля.

Напомним, страна после вспышки коронавируса не вводила жесткий карантин и не закрывала бары и рестораны. В то же время их обязали соблюдать меры безопасности, в частности, позаботиться о достаточной дистанции ​​между посетителями.

В Стокгольме за нарушение правил уже закрыли 10 ресторанов и баров после выявленных нарушений, один из них - вчера (в настоящее время 9 других уже приняли дополнительные меры и смогли вновь открыться).

В то же время, отмечает издание, большое количество заведений хорошо организовали свою работу.

По состоянию на 9 мая посещаемость баров, ресторанов, ТРЦ, музеев и кинотеатров упала примерно на 16% по сравнению с показателями до начала эпидемии.