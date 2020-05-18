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Коронавирус во Франции: после существенного роста суточная смертность значительно снизилась

Понедельник, 18 мая 2020, 22:38

Во Франции после существенного роста числа умерших от коронавируса в воскресенье суточная смертность от вызванной им болезни в понедельник снизилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Число жертв коронавируса за последние 24 часа составило 131 (по сравнению с 483 умершими накануне).

В целом с 1 марта во Франции от коронавируса умерли 28 239 человек.

В настоящее время во Франции госпитализированы 19 015 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе 375 за последние 24 часа.

Среди этих пациентов 1998 человек в тяжелом состоянии находятся в реанимации. В сравнении с воскресеньем количество пациентов в реанимации уменьшилось. 

В целом во Франции было подтверждено 142 903 случая заражения коронавирусом, в том числе 492 – за последние 24 часа.

61 728 человек смогли покинуть больницу после того как выздоровели.

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