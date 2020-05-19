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Берлин: РФ преследует крымских татар по сомнительным обвинениям

Вторник, 19 мая 2020, 08:11

Берлин обеспокоен уголовным преследованием более 80 крымских татар Россией по сомнительным обвинениям и призвал РФ обеспечить права крымскотатарского народа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте немецкого МИД заявлении уполномоченного правительства Германии по политике в отношении соблюдения прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер и координатора правительства с межобщинного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирка Визе.

Авторы напоминают, что по приказу Сталина 76 лет назад сотни тысяч крымских татар, включая женщин и детей, были депортированы, и чтят память тех, кто погиб в результате депортации, потерял друзей и семью, и пережил огромные страдания. "В изгнании выжившие столкнулись с массовой дискриминацией. Крымские татары не могли вернуться на родину до 1980-х годов", - констатируется в заявлении.

Однако, как подчеркивают Кофлер и Визе, и сегодня крымскотатарский народ не может жить в условиях свободы и самоопределения.

"После аннексии Крымского полуострова Россией, которая состоялась в нарушение международного права, положение крымских татар резко ухудшилось. Они являются жертвами систематического запугивания и притеснений и не могут свободно исповедовать свои убеждения. Меджлис, центральный орган самоуправления, по-прежнему запрещен, несмотря на временный приказ Международный суд ООН. Многие крымские татары покинули свою родину, которую недавно снова обрели", - заявили в Берлине.

Авторы заявления обеспокоены тем, что более 80 крымских татар преследуемые Россией по сомнительным обвинениям, и некоторые из них находятся далеко от дома и родных. "Мы призываем Россию полностью гарантировать права крымскотатарского меньшинства", - призвали Кофлер и Визе.

Напомним, в 76-ю годовщину депортации крымскотатарского народа Европейская комиссия требует обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей к временно оккупированному Крыму.

Темы: крымские татарыправа человекаоккупацияРосcияГермания
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