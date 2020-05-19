МИД начал вести переговоры об открытии авиарейсов за границу

В правительстве по предложению МИД начали работу над открытием авиасообщения из Украины за рубеж.

Об этом "Европейской правде" рассказал источник в дипломатической службе.

По словам собеседника, Украина не будет ждать запросов других государств, а сама начинает переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

"Мы должны инициативно открывать авиасообщение, в том числе со странами ЕС, с учетом решений другой страны о снятии ограничений", - пояснил собеседник, пояснив, что смысл возобновлять авиарейсы есть тогда, когда граждане "могут въехать в соответствующее государство и иметь возможность вернуться в Украину регулярными авиарейсами".

По словам источника, данное решение согласовано с руководством правительства, а посольства Украины в государствах-членах ЕС получили указание относительно переговоров по этому поводу.

"Мы будем также принимать во внимание эпидемическую ситуацию (в соответствующих государствах)", - отметил источник.

Исходя из этих объяснений, стоит рассчитывать, что авиасообщение будет возобновляться с теми странами ЕС, в которых также будет восстановлено регулярное авиасообщение (что в ближайшее время должно произойти во всех странах), а также с теми, которые позволят въезд граждан Украины и не являются центром пандемии.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений для проживающих, работающих в соответствующих государствах и тому подобное. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Собеседник ЕП не стал прогнозировать дату открытия авиасообщения по разным направлениям.