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Lufthansa ожидает, что сотни самолетов не будут использоваться до 2022 года – СМИ

Вторник, 19 мая 2020, 21:43

Авиакомпания Lufthansa готовится к тому, что сотни самолетов останутся на земле из-за пандемии коронавируса до 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме авиакомпании своим сотрудникам.

Исполнительный совет немецкой авиакомпании заявил, что 300 самолетов останутся без использования в 2021 году, а 200 самолетов и в 2022 году.

"Летом 2023 года, когда мы, как надеемся, оставим этот кризис позади, у нас все еще будет флот, который, скорее всего, будет на 100 самолетов меньшим", - говорится в письме.

Согласно годовому отчету авиакомпании, на конец 2019 года ее парк насчитывал 763 самолета.

Руководство компании в связи с этим предупредило о существенных сокращениях персонала в отдельных подразделениях.



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