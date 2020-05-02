Ким Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency

Детали: KCNA сообщило, что Ким разрезал ленту на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству фосфатных удобрений в Сунчоне.

Что было раньше:

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним: