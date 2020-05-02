Ким Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений
Суббота, 2 мая 2020, 01:35
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.
Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency
Детали: KCNA сообщило, что Ким разрезал ленту на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству фосфатных удобрений в Сунчоне.
Что было раньше:
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.
Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".
Напомним:
- Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
- Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена
Николай Донев, УП