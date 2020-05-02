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Ким Чен Ына заметили на заводе по производству удобрений

Суббота, 2 мая 2020, 01:35

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений.

Источник: государственное информационное агентство Северной Кореи (KCNA), передает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency

Детали: KCNA сообщило, что Ким разрезал ленту на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству фосфатных удобрений в Сунчоне.

СМИ пока не публиковали фото или видео упомянутой церемонии.

Что было раньше: 

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

Главный советник по внешней политике президента Южной Кореи Мун Чунг Ин утверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын "жив и здоров".

Напомним:

  • Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля во время заседания Трудовой партии КНДР.
  • Вопрос благополучия севернокорейского лидера возник после того, как он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего деда Ким Ир Сена

Николай Донев, УП
Темы: Северная Корея


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