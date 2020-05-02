Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение в экстренных случаях экспериментального препарата Remdesivir при коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на FDA

https://ua.interfax.com.ua/news/general/659479.html

Дет Лечение коронавируса: в США официально одобрили препарат Ремдесивир

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло применения в экстренных случаях экспериментального препарата Remdesivir при Коронавирусная инфекции COVID-19.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на FDA

Детали: FDA отмечает, что Ремдесивир во время клинических исследований сократил период выздоровления у ряда пациентов, но полную информацию о его эффективности и безопасности еще не получили.

Так, больные, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали в среднем за 11 дней, в то время как пациенты, которые принимали плацебо, болели на четыре дня дольше.

Препарат в США отныне разрешается применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся тяжелом состоянии (при развитой дыхательной недостаточности).

Remdesivir разработан американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences Inc. еще в 2015 году. Препарат испытывался, а затем применялся во время эпидемии лихорадки Эбола в Африке, а также для лечения коронавирусных инфекций SARS и MERS.

Напомним: Украина планирует закупить Ремдесивир в США и использовать для лечения больных коронавирусной инфекцией.