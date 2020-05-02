Количество случаев COVID-19 за сутки подскочило до 550, еще 7 человек погибли

За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных Коронавирусная инфекцией, это на 95 случаев больше, чем днем ранее.

Источник: Центр общественного здоровья в Telegram

Дословно: "Подтверждено 11 411 случаев COVID-19, из них 550 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2 250 медиков. Всего в Украине исследовано 122 752 образца методом ПЦР. На амбулаторном лечении 7 960 пациентов, из них 626 детей и 1 863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3 452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких потребовалось 151 пациенту, в том числе одному ребену и 12 медикам".

Детали: Как отмечают в ЦОС, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек, из них 17 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). За последние сутки коронавірус унес жизни 7 больных.

1 498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)

Киев - 1494 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели)

Напомним:

В Украине в течение позапрошлой эпохи коронавирус обнаружили в 455 человек, при этом умерли 11 больных, а выздоровели - 175 человек.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.