Степанов пообещал разобраться, почему врачам не дают обещанные 300% зарплаты
Минздрав получает жалобы от врачей, которые работают с больными Covid-19 - не все они получили повышенную до 300% плату. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах.
Источник: брифинг Степанова, который транслировался на странице Минздрава в Facebook
Прямая речь: "Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме.
Детали: Степанов заявил, что уже отреагировал на ситуацию - он направил письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, лечивших больных с коронавирусом, были выплачены.
Кроме того, по словам министра, в Минздраве открыли "горячую линию" по номеру 0-800-505-201 для жалоб на подобные невыплаты.
Предыстория:
- Ранее Степанов распорядился, чтоб с марта все медицинские работники Украины, задействованные в лечении пациентов с COVID-19, получали доплату в размере трех должностных окладов.
- 13 апреля глава Минздрава заявил, что все деньги, необходимые для повышенных зарплат медиков, уже перечислили в регионы.