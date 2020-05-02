Степанов пообещал разобраться, почему врачам не дают обещанные 300% зарплаты

Минздрав получает жалобы от врачей, которые работают с больными Covid-19 - не все они получили повышенную до 300% плату. Министр здравоохранения утверждает, что правительство перечислило в регионы все средства, а задержки возникают уже на местах.

Источник: брифинг Степанова, который транслировался на странице Минздрава в Facebook

Прямая речь: "Сейчас мы получаем сигналы, что эти выплаты не были осуществлены в полном объеме по вине или органов местной власти, или главврачей больниц. Начали манипулировать по выплате за... просчитывать как-то почасово или еще как-то. Это недопустимые вещи. Подчеркиваю, что все без исключения выплаты должны осуществляться в полном объеме.

Детали: Степанов заявил, что уже отреагировал на ситуацию - он направил письма главам облгосадминистраций, чтобы они отчитались по каждому медучреждению, какие суммы и каким работникам, лечивших больных с коронавирусом, были выплачены.

Кроме того, по словам министра, в Минздраве открыли "горячую линию" по номеру 0-800-505-201 для жалоб на подобные невыплаты.

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