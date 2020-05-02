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В России рекордное число новых случаев COVID-19 – более 9,5 тысяч

Суббота, 2 мая 2020, 18:48
В России рекордное число новых случаев COVID-19 – более 9,5 тысяч

В России за сутки зафиксировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623. Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 124 054 больных.

Источник: Стопкоронавирус.рф

Детали: Более всего новых случаев традиционно зафиксировано в Москве – 5 358.

За сутки в стране от коронавируса умерло 57 человек (с начала эпидемии – 1222), выздоровело – 1 793 (за весь период – 15 013 человек).

Что предшествовало: За минувшие сутки в Украине обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией, всего в Украине зафиксировано 11 411 случаев COVID-19.

Всю динамику пандемии "Украинская правда" отслеживает здесь.

Темы: Росcиякоронавирус
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