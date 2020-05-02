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Рестораторы устроили "летнюю террасу" под Офисом президента

Суббота, 2 мая 2020, 20:30
Рестораторы устроили летнюю террасу под Офисом президента
Сергій Доротич/Facebook

Украинские рестораторы устроили акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием разрешить открытие летних террас кафе и ресторанов во время карантина.

Источник: "Зеркало недели"

 

Детали: Участники акции, которая проходила в виде пикника, выставили перед зданием ОП столики и стулья и приглашали всех желающих перекусить. Рестораны бесплатно кормили посетителей импровизированной летней площадки.

Приглашение получил и президент Владимир Зеленский.

Своей акцией представители ресторанного бизнеса страны хотели побудить власть позволить работать летним площадкам кафе и ресторанов.

 
 

Митингующие развернули плакат, на котором призвали "пересмотреть велюровый карантин", отсылая тем самым к недавней истории с рестораном народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко "Велюр", в котором, вопреки запрету правительства, обслуживались клиенты во время карантина.

Украинская правда
Темы: Офис президентаакциибизнескарантин
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