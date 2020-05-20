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В России уже 300 тысяч заражений коронавирусом. 150 000 в Москве

Среда, 20 мая 2020, 02:33
В России уже 300 тысяч заражений коронавирусом. 150 000 в Москве

В России по официальной статистике центральной власти диагностировано 299 941 случаев COVID-19, однако региональные штабы постоянно сообщают несколько большие цифры.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: сейчас в РФ диагностировано 299 941 случаев болезни, из них 149 607 в Москве. По всей стране 76 130 человек уже выздоровели, 2837 умерли.

За последние сутки в России на коронавирус заболело 9263 человек. Российская Федерация сейчас на втором месте по количеству диагностированных случаев COVID-19. На первом США (1 567 236 больных), на третьем Испания (278 803 пациентов с коронавирусом).

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Росcиякоронавирус
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