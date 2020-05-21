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США выделяют Украине дополнительный 1 млн долларов для борьбы с коронавирусом

Четверг, 21 мая 2020, 11:25

Соединенные Штаты предоставляют Украине дополнительный 1 млн долларов для противодействия эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявило посольство США в Украине.

Соединенные Штаты Америки оказывают Украине дополнительные 1 млн долларов помощи для противодействия эпидемии коронавируса. Средства будут предоставлены через Агентство США по международному развитию (USAID).

"США через Агентство США по международному развитию выделяет дополнительный миллион долларов для поддержки Украины в реагировании на пандемию коронавируса. Эта помощь, которая будет предоставляться через украинскую неправительственную организацию, будет использована для приобретения связанных с эпидемией товаров, включая медицинским оборудованием и снабжением", - говорится в сообщении.

Общая сумма помощи США Украине для противодействия пандемии составляет уже 15,5 млн долларов.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе США передали Украине помощь на общую сумму 25 млн долларов для использования в зоне Операции объединенных сил.

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Темы: СШАУкраинакоронавирусденьги
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