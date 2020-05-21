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У Кличко спросили, куда ушли деньги "на уборку снега": Киев сэкономил тысячи тонн соли

Четверг, 21 мая 2020, 14:35
У Кличко спросили, куда ушли деньги на уборку снега: Киев сэкономил тысячи тонн соли

Мэр Киева Виталий Кличко говорит, что с прошлой зимы город сэкономил более 44,5 тысячи тонн соли, и в следующем сезоне дорожники потратят значительно меньше средств на закупку посыпочных материалов.

Источник: глава столицы во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы СМИ.

Детали: У Кличко в частности поинтересовались, куда ушли почти 400 миллионов гривен, которые Киевавтодор прошлой зимой предусмотрел на уборку снега. Зима же была практически бесснежной.

Мэр отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается заблаговременно, в начале лета. И никто заранее не знает, какой будет зима - снежной или нет.

Кличко объясняет, что каждое столичное ДЭУ имеет план заготовки посыпочных материалов. И соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была неснежной и, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она хранится в хранилищах. И осталась на следующую зиму.

Остатки соли в столичных ДЭУ составляют более 44,5 тысячи тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли.

По словам мэра, также средства, выделенные "Киевавтодору" в прошлом сезоне, были направлены на зарплату работникам ДЭУ, приобретение горюче-смазочных материалов.

Прямая речь: "Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц".

Украинская правда
Темы: Киев
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