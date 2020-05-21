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Первый регион Испании приостановил отмену карантина из-за роста числа инфицированных

Четверг, 21 мая 2020, 16:43

Власти испанского региона Валенсия решили приостановить переход всего автономного сообщества к так называемой "фазе 2" отмены карантина после обнаружения небольшого всплеска инфекции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Власти региона решили отложить переход еще на неделю после того, как скорость распространения новых случаев инфицирования выросла с 0,66 до 0,85 (то есть один человек в среднем заражает 0,85).

Валенсия стала первым испанским регионом, который решил замедлить свои планы из-за увеличения заболеваемости.

За последние пять дней на Балеарских островах также наблюдалось увеличение числа случаев инфицирования, которое возросло до 52 вчера по сравнению с 17 за предыдущие пять дней.

Большинство испанских регионов находятся в "фазе 1" и готовятся к переходу ко второму этапу ослабления карантина. Министерство здравоохранения попросило общины ускорить подачу заявок до понедельника, чтобы у них было больше времени для обсуждения деталей.

На данный момент два региона все еще находятся в "фазе 0" - Мадрид и Каталония, где зафиксировано наибольшее число случаев заболевания.

Неделю назад они просили о переходе к "фазе 1", но центральная власть не дала разрешения, опираясь на данные распространение заболевания.

Напомним, 20 мая правительство Испании сумело в пятый раз получить поддержку парламента на продолжение чрезвычайного положения из-за коронавируса еще на две недели.

Чрезвычайное положение в Испании, где коронавирус унес более 27 000 жизней, продлится как минимум до 7 июня.

Темы: Испаниякарантинкоронавирус
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