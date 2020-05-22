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Трамп подтвердил, что США выйдут из договора об открытом небе из-за России

Пятница, 22 мая 2020, 08:34

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты выйдут из Договора об открытом небе и заявил, что такое решение его заставила принять Россия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Россия не придерживалась договора, поэтому пока они не соблюдают - мы выйдем", - сказал Трамп журналистам в четверг.

Договор 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. Решение Трампа может повлиять на способность американских военных вести воздушное наблюдение за Россией и другими странами-членами.

Трамп считает, что выход США заставит Москву вернуться за стол переговоров.

"Есть шанс, что мы можем заключить новое соглашение или сделать что-то, чтобы восстановить это соглашение", - сказал Трамп.

Он также отрицал, что выход США увеличит напряженность в отношениях с Россией. "Нет, я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией", - сказал президент США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты полностью выйдут из договора через шесть месяцев, добавив, что "мы можем, однако, пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора".

В августе 2019 года США официально вышли из Договора о ядерных силах средней дальности с Россией, положив конец эпохальному пакту о контроле над вооружениями, что ограничивал разработку ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 километров.

Темы: СШАРосcия
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