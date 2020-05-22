Болгария открыла въезд для граждан ЕС и Шенген

Болгария отменила запрет на въезд для посетителей из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Соответствующий приказ министра здравоохранения вступил в силу 21 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA.

Этот шаг охватывает также Сан-Марино, Андорру, Монако и Ватикан.

Однако те, кто прибывает в страну, все же должны провести 14 дней в карантине. Исключение - если человек путешествует по гуманитарным причинам или есть "представитем торговой, экономической и инвестиционной деятельности".

Также карантин не понадобится для родственников болгарских граждан, если их пребывание составляет до 7 дней.

Черноморское государство, зависящее от туризма, начало облегчать карантин на фоне снижения количества инфекций. С 13 мая Болгария сняла запрет на туристические поездки по стране и начала открывать отели.

По состоянию на четверг в Болгарии было 2331 подтвержденный случай коронавируса и 120 случаев смерти, сравнительно низкое количество в Европе.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

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