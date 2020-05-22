Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгария открыла въезд для граждан ЕС и Шенген

Пятница, 22 мая 2020, 09:36

Болгария отменила запрет на въезд для посетителей из стран Европейского Союза и Шенгенской зоны.

Соответствующий приказ министра здравоохранения вступил в силу 21 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOVA.

Этот шаг охватывает также Сан-Марино, Андорру, Монако и Ватикан.

Однако те, кто прибывает в страну, все же должны провести 14 дней в карантине. Исключение - если человек путешествует по гуманитарным причинам или есть "представитем торговой, экономической и инвестиционной деятельности".

Также карантин не понадобится для родственников болгарских граждан, если их пребывание составляет до 7 дней.

Черноморское государство, зависящее от туризма, начало облегчать карантин на фоне снижения количества инфекций. С 13 мая Болгария сняла запрет на туристические поездки по стране и начала открывать отели.

По состоянию на четверг в Болгарии было 2331 подтвержденный случай коронавируса и 120 случаев смерти, сравнительно низкое количество в Европе.

Как известно, до 15 июня действует запрет на въезд в страны Шенгена для граждан Украины и других государств, не являющихся членами ЕС, кроме ряда исключений. Пока неизвестно, будет ли этот запрет возобновлен.

Читайте также: Гостиницы, транспорт и восстановление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса

Темы: Болгариякарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Болгария
500 дней войны, продвижение под Бахмутом, оружие от Болгарии и Чехии – главное о войне за неделю
В Болгарии пророссийский политик нарядился как священник и "проклял" кортеж Зеленского
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: