Украина подает в Морской трибунал ООН доказательства против России

Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами, в процессе против РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщает "Европейская правда", меморандум 21 мая во время онлайн-брифинга подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, агент Украины по международным делам против России.

Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде.

"Сегодня мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала... Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно изложены", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы не стремимся к мести, мы стремимся к справедливости. И мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нас средствами... Россия должна ответить за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, за удерживание в течение 9 месяцев наших моряков и в течение 11 месяцев наших кораблей", - подчеркнул министр.

Как стало известно "Европейской правде" от собственных источников, окончательное решение по делу ожидается примерно через два года. "Решения мы ждем ориентировочно в 2022 году", - отметил источник.

Первые слушания по "морскому делу" начались в ноябре прошлого года. Украина настаивает, что дело является срочным.

Отметим, что новым агентом Украины по делам против РФ стал заместитель главы МИД Евгений Енин, который заменил Елену Зеркаль.

Международная юридическая команда, которая ведет процесс, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

Украина требует от РФ также выплаты финансовой компенсации, сумма которой не разглашается. Речь идет о нескольких миллионах, которые делятся соразмерными частями на компенсации государства как владельцу задержанных кораблей и моряков.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.