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Укр / Рус

Украина подает в Морской трибунал ООН доказательства против России

Пятница, 22 мая 2020, 09:48

Украина подготовила для Международного трибунала ООН меморандум, объяснения с доказательными материалами, в процессе против РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Как сообщает "Европейская правда", меморандум 21 мая во время онлайн-брифинга подписал заместитель главы МИД Евгений Енин, агент Украины по международным делам против России.

Дело касается захвата украинских моряков и трех украинских судов Россией в Керченском проливе в ноябре 2019 года. Меморандум и сопроводительные материалы будут переданы в оцифрованном виде.

"Сегодня мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение международного трибунала ... Факты, изображения, доказательства и юридическая позиция - все здесь системно изложены", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Темы: войнаРосcиясуд


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