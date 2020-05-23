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Укр / Рус

В Турции произошло землетрясение

Суббота, 23 мая 2020, 05:46

Землетрясение силой 4,3 баллов по шкале Рихтера произошло на востоке Турции.

Источник: Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), сообщает Укринформ.

Детали: эпицентр землетрясения находился на глубине 12 км в районе Пюлюмур провинции Тунджели.

Также сейсмологи зафиксировали толчки силой 4,7 балла в восточной части Средиземного моря. О разрушениях и жертвах сообщений нет.

Темы: Турция


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