Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мэр Берлина предложил принять больных с коронавирусом из Москвы

Понедельник, 25 мая 2020, 14:57

Мэр Берлина Михаэль Мюллер предложил лечить пациентов с коронавирусом из Москвы в клиниках немецкой столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Мюллер рассказал, что вместе с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии и в результате клиника приняла пациентов из Франции.

"Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую ​​возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал Мюллер в интервью Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье.

По его словам, сейчас ответа от Москвы не было.

По последним данным в РФ подтверждено более 350 000 случаев заражения коронавирусом и 3633 смертей. Россия занимает третье место по количеству случаев в мире после Соединенных Штатов и Бразилии.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформаци

Темы: коронавирусГерманияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: