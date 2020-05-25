Все разделы
Укр / Рус

Мэр Берлина предложил принять больных с коронавирусом из Москвы

Понедельник, 25 мая 2020, 14:57

Мэр Берлина Михаэль Мюллер предложил лечить пациентов с коронавирусом из Москвы в клиниках немецкой столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Мюллер рассказал, что вместе с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии и в результате клиника приняла пациентов из Франции.

"Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую ​​возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал Мюллер в интервью Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье.

По его словам, сейчас ответа от Москвы не было.

По последним данным в РФ подтверждено более 350 000 случаев заражения коронавирусом и 3633 смертей. Россия занимает третье место по количеству случаев в мире после Соединенных Штатов и Бразилии.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформаци

Темы: коронавирусГерманияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Искажению результатов тестов на COVID-19: в Днепре уволили руководителя лабцентра

Новое ослабление карантина с 1 июня: Кличко рассказал, что откроют в Киеве

документАваков создал тайный департамент полиции – ЦПК

фото, дополненоИзнасилование и пытки: расформирован участок полиции на Киевщине

Киевщина ослабит карантин с 26 мая: пустит транспорт

Говорить о концертах сможем после 22 июня – глава Минздрава

Все главные новости...
коронавирус
На Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
Зеленский упрекнул Шмыгаля относительно средств защиты, тот пообещал 3-месячный запас
Злоумышленники продали "биодобавок от коронавируса" на $1 млн – СБУ
Последние новости
14:57
Мэр Берлина предложил принять больных с коронавирусом из Москвы
14:56
Медикам должны создать запас защитных костюмов, которого хватит на три месяца
14:56
Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене Медведчука и Ко
14:49
Шмыгаль допустил точечные изменения состава набсоветов госкомпаний
14:47
На Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса в общежитии и трех больницах
14:44
фотоМост, который рухнул во время пресс-конференции Зеленского, пока заменят понтонным
14:36
Зеленский упрекнул Шмыгаля относительно средств защиты, тот пообещал 3-месячный запас
14:35
В Киеве напали на заместителя главврача Национального института рака
14:35
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:19
В июне цена на газ для промышленности снизится на более чем 20%
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!