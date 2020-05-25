Мэр Берлина предложил принять больных с коронавирусом из Москвы

Мэр Берлина Михаэль Мюллер предложил лечить пациентов с коронавирусом из Москвы в клиниках немецкой столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Мюллер рассказал, что вместе с клиникой Charite берлинские власти предложили помощь Италии и в результате клиника приняла пациентов из Франции.

"Мы хотим помогать дальше, если наши больницы имеют такую ​​возможность. Я отправил такое предложение также нашему городу-партнеру Москве", - сказал Мюллер в интервью Tagesspiegel, опубликованном в воскресенье.

По его словам, сейчас ответа от Москвы не было.

По последним данным в РФ подтверждено более 350 000 случаев заражения коронавирусом и 3633 смертей. Россия занимает третье место по количеству случаев в мире после Соединенных Штатов и Бразилии.

Ранее в ЕС заявили, что Россия продолжает использовать глобальный коронавирусный кризис для распространения пропаганды и дезинформаци