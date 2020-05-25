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Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма

Понедельник, 25 мая 2020, 21:46

Украина и Турция начинают переговорный процесс по восстановлению авиационного сообщения и туристических поездок.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД Украины.

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Турецкой Республики в Украине Ягмуром Гюльдере.

"По итогам встречи была достигнута договоренность начать процедуры, связанные с восстановлением авиасообщения между Украиной и Турцией, а также переговорного процесса между компетентными органами двух стран относительно туристических путешествий", - говорится в сообщении.

Дипломаты также договорились активизировать имеющиеся консультационные механизмы на уровне МИД и других профильных министерств и ведомств Украины и Турции, обеспечить надлежащую подготовку и проведение следующего заседания Совместной экономической комиссии, начать планирование обмена визитов на период после снятия карантина.

Отдельно обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Турции в Украину, в частности, масштабных инфраструктурных проектов в Украине и строительства жилья в Херсонской области для вынужденных переселенцев, покинувших территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым.

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