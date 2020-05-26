Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы

Вторник, 26 мая 2020, 09:22

Правительство Германии собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейскую страну с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.

Это следует из проекта документа, который может быть утвержден на заседании правительства в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Документ называется "Критерии для развития внутреннего европейского туризма".

Кроме 26 других стран Европейского Союза и Великобритании правительство Германии также хочет включить в список путешествия в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Предупреждение о поездках планируют заменить индивидуальными указаниями, которые будут подчеркивать риски для каждой отдельной страны.

18 мая министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия надеется ослабить предупреждения о туристических путешествиях, которые действуют после 15 июня.

Как сообщалось, правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.

Читайте также: Авиарейсы новой эпохи: как и при каких условиях позволят летать в ЕС и в Украине 

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: