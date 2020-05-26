Германия планирует отменить предупреждения о путешествиях в 31 страну Европы

Правительство Германии собирается отменить предупреждение о туристических путешествиях для своих граждан в 31 европейскую страну с 15 июня, если позволит ситуация с коронавирусом.

Это следует из проекта документа, который может быть утвержден на заседании правительства в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Die Welt.

Документ называется "Критерии для развития внутреннего европейского туризма".

Кроме 26 других стран Европейского Союза и Великобритании правительство Германии также хочет включить в список путешествия в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Предупреждение о поездках планируют заменить индивидуальными указаниями, которые будут подчеркивать риски для каждой отдельной страны.

18 мая министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Германия надеется ослабить предупреждения о туристических путешествиях, которые действуют после 15 июня.

Как сообщалось, правительство Испании приняло решение отменить с 1 июля обязательный карантин для путешественников, которые приезжают из других стран.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продолжать блокирование.

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