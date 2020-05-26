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Рестораны и кафе смогут полноценно работать не ранее 10 июня – МОЗ

Вторник, 26 мая 2020, 09:47
Рестораны и кафе смогут полноценно работать не ранее 10 июня – МОЗ

Полноценная работа ресторанов и кафе с посетителями в залах возможна будет после 10 июня, если эпидемическая ситуация не ухудшится.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 26 мая

Детали: На вопрос, почему нельзя полноценно открыть рестораны и кафе, если транспорт уже запустили, Степанов ответил, что в плане смягчения карантина на этом этапе четко прописано, каким заведениям и в каком объеме возможно работать.

Прямая речь министра: "Если мы говорим о кафе и ресторанах, сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа "на вынос". Что касается полноценной работы ресторанов и кафе – это возможно, начиная с 10 июня.

Мы с пониманием относимся к просьбам наших предпринимателей относительно полноценного открытия, но то, что касается эпидемиологической ситуации в Украине на сегодняшний день и тех мероприятий, которые проводятся, они не позволяют полноценного открытия этих заведений".

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусМинздрав
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