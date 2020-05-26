Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Карпатах выпало до 15 сантиметров снега

Вторник, 26 мая 2020, 11:11
В Карпатах выпало до 15 сантиметров снега

В высокогорье украинских Карпат выпало 10-15 сантиметров снега, местами надуло до 40 сантиметров.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надуло до 30-40 см.

По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г.Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег".

Напомним: 12 мая, в связи с интенсивным таянием снега, в зоне деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Черногорский хребет), снеголавинные сезон объявили закрытым.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
В Греции зафиксировали температурный рекорд: более 46°C жары
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: