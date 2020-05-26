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В Карпатах выпало до 15 сантиметров снега

Вторник, 26 мая 2020, 11:11

В высокогорье украинских Карпат выпало 10-15 сантиметров снега, местами надуло до 40 сантиметров.

Источник: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Дословно: "В высокогорье выпало около 10-15 см снега, местами надуло до 30-40 см.

По состоянию на 9:30 26.05.2020 на г.Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег".

Напомним: 12 мая, в связи с интенсивным таянием снега, в зоне деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Черногорский хребет), снеголавинные сезон объявили закрытым.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


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