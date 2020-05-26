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В среду сухими в Украине останутся только несколько "островков"

Вторник, 26 мая 2020, 11:15

27-го мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Сухие очаги останутся разве что в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой, а также в Запорожье и в Николаевской области.

Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.

В среду в большинстве областей Украины немного теплее, но не намного, +15 +19 градусов, на юге, на востоке, в Днепре с районами +17 +22 градуса.

В Киеве 27 мая ожидается дождь, ночью +10 градусов, днем на пару градусов теплее, +17 градусов.

Темы: погода


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