В среду сухими в Украине останутся только несколько "островков"
Вторник, 26 мая 2020, 11:15
27-го мая в большинстве областей Украины ожидаются дожди.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Детали: Сухие очаги останутся разве что в восточной части Украины, преимущественно в Луганской и Донецкой, а также в Запорожье и в Николаевской области.
Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с.
В среду в большинстве областей Украины немного теплее, но не намного, +15 +19 градусов, на юге, на востоке, в Днепре с районами +17 +22 градуса.
В Киеве 27 мая ожидается дождь, ночью +10 градусов, днем на пару градусов теплее, +17 градусов.