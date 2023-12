Джонсон заявил, что у него ухудшилось зрение из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что из-за коронавирусной инфекции у него ухудшилось зрение.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я склонен думать, что, вполне вероятно, на зрение повлиял коронавирус", - заявил Борис Джонсон, вытащив из кармана пиджака очки.

Boris Johnson says since his own #COVID19 recovery he is "having to wear spectacles for the first time in years."



The PM says he believes eyesight can be a problem associated with the virus.



Live: https://t.co/o2ukjTDxRh pic.twitter.com/Ot9lb5kLiQ