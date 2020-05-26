Кличко рассказал, когда наконец запустят и отремонтируют электрички

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городская электричка возобновит работу с 1 июня, а также "Киевпастранс" заказал ремонт 48 электропоездов.

Источник: брифинг городского головы 26 мая

Прямая речь: "Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство.

Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе, и в городской электричке".

Детали: Он также сообщил, что КП "Киевпастранс" заказало у филиала "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички. Поскольку электричка принадлежит "Укрзализныце", а город этот вид транспорта эксплуатирует.

По словам Кличко, планируют выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов. А также - их техническое обслуживание.

Мэр добавил, что много лет никто не занимался обновлением этих электричек.