Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

Вторник, 26 мая 2020, 13:11
Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

По прогнозам украинских синоптиков, средняя суточная температура июня 2020 года составит 18-22° тепла, а месячное количество осадков - 43-90 мм.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Средняя месячная температура предполагается 18-22° тепла (в горах 14-15° тепла), что на 1,0-1,5° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 43-90 мм, в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм, что в пределах средних многолетних значений".

Детали: Синоптики сообщают, что обычно средняя месячная температура воздуха в июне составляет 16-21° тепла, в горных районах 9-15° тепла.

Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-39°, в горных районах 24-31°, абсолютный минимум - 0-7° тепла, в отдельных районах северных, восточных и западных областей 0-3° мороза, на высокогорье Карпат до 5° мороза.

Также в Укргидрометцентре отмечают, что среднее месячное количество осадков в июне 44-95 мм, на юге страны местами 33-42 мм, в Карпатах и ​​Прикарпатье до 100-187 мм.

Кроме того, в июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
погода
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Германия начнет кампанию, чтобы предотвратить смерти из-за тепловых ударов
В Украину идут ливни и грозы
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: