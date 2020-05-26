Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал президенту Словакии, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород"

Вторник, 26 мая 2020, 14:17

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Словакии Зузаной Чапутовой обсудил необходимость подписания соглашения, необходимого для разблокирования работы Международного аэропорта "Ужгород".

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что Зеленский отметил заинтересованность украинской стороны в скорейшем подписании украинско-словацкого соглашения, которое позволит возобновить работу Международного аэропорта "Ужгород".

"Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование договоренности Словакией. Также убежден, что после завершения карантинных мер наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, трансграничной сферах", - отметил Владимир Зеленский.

О том, что Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород", сообщалось в декабре прошлого года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря рассказал, что на переговорах со словацкой стороной договорились о редакции проекта соглашения.

Тогда Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Читайте также: Братислава открывает окно возможностей: что значит визит президента Чапутовой в Киев

Темы: ЗеленскийавиаСловакиятранспортЗакарпатье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Нет у России таких ракет, которые были бы сильнее нашей воли победить
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: