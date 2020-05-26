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Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв

Вторник, 26 мая 2020, 14:54
Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв

Военный вертолет Ми-8 разбился в субботу 23 мая в аэропорту Анадиряна на Чукотке.

Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По предварительным данным, погибли четыре человека. ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.

Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.

На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает.

При ударе о землю происходит взрыв, и над местом аварии поднимаются черные клубы дыма.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.

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Темы: Росcияармия
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