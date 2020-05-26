Все разделы
Укр / Рус

Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв

Вторник, 26 мая 2020, 14:54

Военный вертолет Ми-8 разбился в субботу 23 мая в аэропорту Анадиряна на Чукотке.

Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По предварительным данным, погибли четыре человека. ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.

Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.

На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает.

При ударе о землю происходит взрыв, и над местом аварии поднимаются черные клубы дыма.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.

Темы: Росcияармия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВенедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать

Зеленский и Шмыгаль предлагают итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина

фотоПорошенко потроллил ГБР: вместо допроса открыл выставку картин, из-за которых завели дело

Поезда и самолеты могут запустить раньше, чем планировали – Криклий

Новые послабления с 1 июня: железная дорога, автошколы, бассейны

COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер

Все главные новости...
Росcия
Интервью Гиркина и Поклонской – источник доказательств международных преступлений?
В России снова рекорд смертей от коронавируса
Roshen судится в ЕС с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"
Последние новости
15:04
ГБР передало повестку о вызове Порошенко на допрос через жену Марину
14:54
Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв
14:44
В Ивано-Франковске на коронавирус тестируют новорожденных
14:42
На главу Госгеокадастра рассматривают двух кандидатов – СМИ
14:36
видеоВенедиктова обвиняет САП в бездействии и обещает отреагировать
14:35
Как изменились оплаты украинцев во время карантина – исследование
14:27
Совет церквей инициирует встречу со Шмыгалем
14:24
Зеленский и Шмыгаль предлагают итальянское ноу-хау относительно выхода из карантина
14:19
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:17
Зеленский рассказал президенту Словакии, что надо разблокировать аэропорт "Ужгород"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!