Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв

Военный вертолет Ми-8 разбился в субботу 23 мая в аэропорту Анадиряна на Чукотке.

Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: По предварительным данным, погибли четыре человека. ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.

Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.

На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает.

При ударе о землю происходит взрыв, и над местом аварии поднимаются черные клубы дыма.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.