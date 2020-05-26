Военный вертолет Ми-8 разбился в России, камеры сняли падение и взрыв
Вторник, 26 мая 2020, 14:54
Военный вертолет Ми-8 разбился в субботу 23 мая в аэропорту Анадиряна на Чукотке.
Источник: Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ
Детали: По предварительным данным, погибли четыре человека. ЧП произошло около 05:00 по московскому времени при выполнении учебно-тренировочного полета.
Причиной могла стать техническая неисправность вертолета.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент жесткой посадки Ми-8 на Чукотке.
На кадрах видно, как вертолет медленно взлетает, но сразу начинает кружиться и через несколько секунд падает.
При ударе о землю происходит взрыв, и над местом аварии поднимаются черные клубы дыма.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.