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Расстрелы на Майдане: суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича

Вторник, 26 мая 2020, 15:27

Суд заочно под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Сообщается, что по ходатайству прокурора ОГП Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 года избрал бывшему министру обороны Украины мера пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, в том числе умышленных убийств и покушений на умышленные убийства (нанесение телесных повреждений, связанных с применением работниками пправоохоронних органов огнестрельного оружия) участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта.

В ОГП отмечают, что указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Украинская правда
Темы: Евромайдансуд


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