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Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Вторник, 26 мая 2020, 15:27

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро, сообщила президент Еврокомиссии.

"Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", - написала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, 4 мая Еврокомиссия провела глобальную видеоконференцию-марафон по сбору средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса. В тот день собрали 7,4 млрд евро. Из этой суммы взносы стран ЕС составляют более 4 млн евро.

После этого страны и отдельные организации и частные лица продолжили участвовать в инициативе.

Темы: Еврокомиссиякоронавирус
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