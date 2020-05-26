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61% россиян во время пандемии стали меньше доверять власти

Вторник, 26 мая 2020, 15:27

У 61% россиян за время пандемии коронавируса снизился уровень доверия к институтам государства и вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам.  

Источник: РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного экспертами компании Online Market Intelligence и центра социального проектирования "Платформа", сайт Кремля со ссылкой на президента России Владимира Путина

Детали: Повысилась уверенность в том, что государство придет на помощь в трудную минуту, только у 10% опрошенных.

Вместе с тем 54% россиян стали меньше доверять официальным СМИ и телеканалам, у 43% – снизился уровень доверия к российскому здравоохранению.

42% опрошенных стали менее уверенными в стабильности компаний, в которых они работают.

Кроме того, 24% россиян заявили о снижении доверия к людям вообще, а у 25% опрошенных снизилась уверенность в том, что им есть на кого положиться.

Вместе с тем Путин в ходе рабочей встречи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что в стране пик коронавируса "считается пройденным".   

Темы: Росcиявластькоронавирусопрос


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