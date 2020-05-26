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На белорусском строительстве АЭС на границе с Литвой около 100 работников заболели коронавирусом

Вторник, 26 мая 2020, 16:05

Около 100 работников, занятых на строительстве Белорусской АЭС на границе с Литвой, подтвердилось заболевание COVID-19.

Источник: заявление главы госкорпорации РФ "Росатом" Алексея Лихачева, TUT.BY

Прямая речь Лихачева: "На Белорусской площадке зафиксировано около 100 положительных тестов. Это не только наши работники, но и представители белорусского заказчика. Все карантинные мероприятия соблюдаются".

Детали: Он также рассказал, что в структурах "Росатома" всего же с начала пандемии обнаружили в целом 485 больных.

В то же время белорусскому изданию TUT.BY в Министерстве энергетики Беларуси сообщили, что по состоянию на 26 мая текущего года у 18 работников государственного предприятия "Белорусская АЭС" тесты на COVID-19 дали положительный результат.

На самоизоляции находятся 81 человек, это контакты первого уровня.

Предыстория: В России за последние сутки зафиксировано рекордное количество смертей от СOVID-19 - 174 случая.

Темы: коронавирусРосcияБеларусь


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