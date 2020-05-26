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У премьера Молдовы хотят забрать паспорт Румынии за критику Бухареста

Вторник, 26 мая 2020, 16:13

Депутат парламента Румынии Константин Кодряну обратился в Национальный орган по вопросам гражданства с требованием лишить премьер-министра Молдовы Иона Кику румынского паспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Причина - якобы очернение Румынии заявлениями, которые "возмутили общество на обоих берегах Прута", пояснил депутат.

Заметим, в Молдове разрешено двойное гражданство. Действующий глава правительства Ион Кику имеет румынский паспорт.

"Лишение гражданства - это естественный и обязательный шаг румынского государства, когда человек, получивший румынский паспорт, наносит ущерб имиджу страны и ее престижа. Нельзя бесконечно терпеть румунофобию тех, кто получает румынское гражданство и пользуется всеми его преимуществами", - заявил Константин Кодряну.

Румынский депутат возмутился ответом премьер-министра Молдовы на критику со стороны румынского евродепутата Зигфрида Мурешана. Мурешан заявлял, что правительство Молдовы не справляется с Коронавирусная кризисом, а лучшим правительством в стране был Кабмин под руководством Майи Санду.

Кику в ответ раскритиковал антикоррупционные усилия и ответ на пандемию со стороны правительства Румынии.

"Что ты сделал для своей страны, ведь она стонет от самой коррупции в Европе? У тебя в одной Сучаве больных коронавируса столько, сколько половина всех заразившихся в Молдове. И врачей примерно столько же", - заявлял премьер-министр Молдовы.

Министерство иностранных дел Румынии осудило Кику за критику в адрес депутата Европарламента. В ведомстве отметили, что подобные заявления "демонстрируют неуважение к Румынии и двусторонних отношений стратегического партнерства по евроинтеграции Молдовы".

Депутат Европарламента Еуджен Томак тоже призвал забрать у Кику румынский паспорт.

Темы: МолдоваРумынияпаспорт скандал
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