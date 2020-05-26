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Женщине в Одессе выписали 17 тысяч штрафа, потому что ходила без паспорта

Вторник, 26 мая 2020, 16:23

Приморский районный суд Одессы назначил женщине, которая в ночное время суток находилась в общественном месте без документов, штраф в размере 17 тысяч гривен.

Источник: судебная власть

Детали: Сообщается, что женщина 1992 года рождения "29 апреля 2020 года в 00:30 находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность, тем самым нарушила п.16 постановления КМУ № 255 от 02.04.2020 года".

Дословно: "Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34-170 тысяч гривен).

Одесский суд признал женщину "виновной" и назначил ей административное наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.

Отмечается, что постановление могут обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения.

Украинская правда
Темы: Одессакарантинштрафы


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