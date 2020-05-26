Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Женщине в Одессе выписали 17 тысяч штрафа, потому что ходила без паспорта

Вторник, 26 мая 2020, 16:23
Женщине в Одессе выписали 17 тысяч штрафа, потому что ходила без паспорта

Приморский районный суд Одессы назначил женщине, которая в ночное время суток находилась в общественном месте без документов, штраф в размере 17 тысяч гривен.

Источник: судебная власть

Детали: Сообщается, что женщина 1992 года рождения "29 апреля 2020 года в 00:30 находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность, тем самым нарушила п.16 постановления КМУ № 255 от 02.04.2020 года".

Дословно: "Совершение данного административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17000-34000 гривен) и на должностных лиц - от 2 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34-170 тысяч гривен).

Одесский суд признал женщину "виновной" и назначил ей административное наказание в виде штрафа 17 тысяч гривен и судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.

Отмечается, что постановление могут обжаловать в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня его вынесения.

Украинская правда
Темы: Одессакарантинштрафы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Одесса
В Одессе разрешат кафе и ресторанам работать на час дольше
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: