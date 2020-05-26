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Количество умерших от коронавируса в Британии превысило 47 тысяч

Вторник, 26 мая 2020, 17:20

Количество умерших в Великобритании от коронавируса с начала пандемии превысило 47 тысяч и страна является одной из наиболее пострадавших от болезни в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление национальной статистики сообщило, что по состоянию на 15 мая в Англии и Уэльсе умерли 42 177 человек с подозрением на COVID-19, а общая цифра по стране составляет 47 343 умерших, с учетом предыдущих данных из Шотландии, Северной Ирландии, а также недавние случаи смерти в больницах Англии.

В отличие от данных о ежедневных летальных случаях, которые публикуются правительством, сегодняшние данные включают подозреваемые случаи и подтвержденные случаи COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новым коронавируса.

Но даже эти цифры количества смертей считаются заниженными. В марте главный научный советник Великобритании заявил, что удержание уровня смертности ниже 20 тысяч будет "хорошим результатом".

В апреле агентство Reuters сообщило, что наихудший сценарий правительства – 50 тысяч смертей.

Напомним, в Англии с прошлой среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережье, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.



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