Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество умерших от коронавируса в Британии превысило 47 тысяч

Вторник, 26 мая 2020, 17:20

Количество умерших в Великобритании от коронавируса с начала пандемии превысило 47 тысяч и страна является одной из наиболее пострадавших от болезни в мире.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Управление национальной статистики сообщило, что по состоянию на 15 мая в Англии и Уэльсе умерли 42 177 человек с подозрением на COVID-19, а общая цифра по стране составляет 47 343 умерших, с учетом предыдущих данных из Шотландии, Северной Ирландии, а также недавние случаи смерти в больницах Англии.

В отличие от данных о ежедневных летальных случаях, которые публикуются правительством, сегодняшние данные включают подозреваемые случаи и подтвержденные случаи COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новым коронавируса.

Но даже эти цифры количества смертей считаются заниженными. В марте главный научный советник Великобритании заявил, что удержание уровня смертности ниже 20 тысяч будет "хорошим результатом".

В апреле агентство Reuters сообщило, что наихудший сценарий правительства – 50 тысяч смертей.

Напомним, в Англии с прошлой среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса. Теперь людям можно посещать парки и побережье, соблюдая безопасную дистанцию ​​и избегая популярных мест отдыха.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Последние новости
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
Все новости...
Реклама: